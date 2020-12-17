Суд Москвы в четверг признал компанию Google виновной в “совершении правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи” контента, который запрещен в России.

Как пишет российский Интерфакс, Google наказали штрафом в размере 3 миллиона рублей (чуть более 41 тысячи долларов).

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Россияне говорят, что компания признана виновной в “повторном совершении правонарушения”. Наказание по этой статье предусматривало штраф от 1,5 до 5 миллиона рублей.

Более того, в Роскомнадзоре говорят, что продолжат мониторинг выполнения поисковыми системами требований по выдаче контента, запрещенного в России.

Не первый штраф

В общем, это уже 4 штраф в истории Google, который накладывают российские суды. Обвинения все те же – Россия хочет, чтобы поисковик отфильтровывал определенный “запрещенный” в России контент.

С 2018 года таких штрафов было три на сумму 2,7 миллиона рублей. Все эти штрафы компания оплатила.

К слову, ранее суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter из-за отказа локализовать данные россиян. Размер штрафа составил 4 миллиона рублей.