Выходные в российском сегменте МКС прошли для четырех космонавтов в напряженном режиме. В служебном модуле "Звезда" снова отказала система получения кислорода "Электрон-ВМ". Также там уже в который раз сломался туалет, возникло задымление пылесоса и зафиксированы неполадки с подогревателем пищи.

Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавтка Кэтлин Рубинс, сообщает 24 канал.

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Проблемы с системой получения кислорода

Сперва перестала работать система получения кислорода "Электрон-ВМ", которая тоже выходила из строя до этого – 14 октября. Ее починили через трое суток. На МКС есть дублирующая система в американском сегменте, которая запускается в случае поломки основной. После изучения проблемы с "Электрон-ВМ" выяснилось, что в системе закончилась вода. Космонавты установили новую емкость для воды и провели перезапуск установки.

Неполадки с туалетом

После этого вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Космонавты пытались починить его своими силами, но не смогли. Поэтому сейчас российские космонавты вынуждены пользоваться туалетом на американском сегменте МКС, а также на кораблях "Союз". Ранее туалет в модуле "Звезда" ломался 11 октября, его отремонтировали на следующий день, однако на этот раз проблему не так просто устранить.

Пылесос и система подогрева пищи тоже не работают

Далее космонавты заметили, что из пылесоса идет дым. Устройство пришлось отключить и сейчас его использование невозможно. Но на этом несчастья в российском сегменте МКС не заканчиваются – нестабильно работает и такое важное устройство, как подогреватель еды. В ЦУП попросили установить его в нормальное положение и на некоторое время отсоединить от сети.

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Ситуация с утечкой на МКС

Однако есть и хорошие новости – российским космонавтам наконец удалось локализовать и загерметизировать источник утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Пока что это временная заплата, однако российский ЦУП уже работает над процедурой постоянной герметизации места утечки.

Помимо устранения текущих проблем на МКС идет работа по подготовке части экипажа к возвращению на Землю. Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом Крисом Кэссиди должны покинуть станцию 22 октября на "Союзе МС-16".