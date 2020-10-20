В российском сегменте МКС "накрылся" туалет
Вслед за дыркой, через которую происходила утечка воздуха с Международной космической станции, российских космонавтов постигла еще одна неудача. Теперь у них сломался туалет, что несколько усложняет миссию.
О проблемах с "ассенизационно-санитарным устройством" сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Центром управления полетами, которые транслирует NASA. Об этом пишет Интерфакс.
К слову На МКС нашли место утечки воздуха с помощью пакетика чая
В ЦУПе эту проблему охарактеризовали как "очень плохую". В центре имеют версию относительно того, что в туалете просто мог образоваться большой пузырь.
Сейчас российский экипаж международной космической станции бросил все силы на решение этой ситуации. Между тем россиянам приходится пользоваться единственным исправным на МКС туалетом – в американском сегменте.
Впрочем, возможно, на самом деле это довольно счастливый случай для российских космонавтов. Ведь на американский сегмент в начале октября доставили новейший космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов. Где бы еще россияне такую роскошь увидели.
Что такое МКС?
Это пилотируемая космическая станция на орбите Земли, целью которой являются научные исследования в космосе. Ее запустили совместными усилиями США, России, Японии, Бразилии, Канады и Европейского Союза.
С 22 октября начнет работу очередная 64 экспедиция. В ее состав войдут двое российских космонавтов, четверо американцев и японец.