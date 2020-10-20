Вслед за дыркой, через которую происходила утечка воздуха с Международной космической станции, российских космонавтов постигла еще одна неудача. Теперь у них сломался туалет, что несколько усложняет миссию.

О проблемах с "ассенизационно-санитарным устройством" сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Центром управления полетами, которые транслирует NASA. Об этом пишет Интерфакс.

К слову На МКС нашли место утечки воздуха с помощью пакетика чая

В ЦУПе эту проблему охарактеризовали как "очень плохую". В центре имеют версию относительно того, что в туалете просто мог образоваться большой пузырь.

Сейчас российский экипаж международной космической станции бросил все силы на решение этой ситуации. Между тем россиянам приходится пользоваться единственным исправным на МКС туалетом – в американском сегменте.

Впрочем, возможно, на самом деле это довольно счастливый случай для российских космонавтов. Ведь на американский сегмент в начале октября доставили новейший космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов. Где бы еще россияне такую роскошь увидели.