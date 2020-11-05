Исследователи из Швейцарии и Израиля предложили новый тип интерфейса для виртуальной реальности. Они разработали прототип игры, в которой человек в VR-шлеме видит выведенное изображение на ладони и ею же управляет активными элементами.

Статья с результатами разработки была представлена на конференции CHI PLAY 2020.

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Детали исследования

Большинство шлемов виртуальной реальности используют управление с помощью контроллеров. В последние годы стали появляться модели с камерами, позволяющие в реальном времени воспроизводить кисти рук и взаимодействовать с предметами напрямую, прикасаясь к ним пальцами.

Это удобно для многих базовых действий: например, взять предмет в руку так же, как в реальном мире, а не с помощью кнопок на контроллере.

Группа исследователей под руководством Джулии Шатан из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Даниэля Зиссермана из Тель-Авивского университета предложила смешанный способ управления. С одной стороны он не требует контроллера и работает только с рукой человека, а с другой – использует руку в качестве контроллера.

Интерфейс в данном случае показывается на ладони руки, точнее ее модели, созданной на основе камер на шлеме. Ладонь выступает аналогом экрана смартфона. Управление осуществляется с помощью жестов этой же рукой.

Авторы создали четыре простые игры, для демонстрации сценариев использования нового интерфейса, и протестировали их на VR-шлеме HTC Vive с контроллером Leap Motion, захватывающим движения кисти.

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Смотрите демонстрацию возможностей новой разработки: видео

Авторы провели исследование на добровольцах, и большинство из них остались довольны. Однако исследователи говорят, что сейчас у этих игр есть недостатки. Например, в виртуальной реальности пользователь видит стандартную модель руки, что не повторяет его руку по форме, а это может снижать реализм и чувства погружения в виртуальный мир.