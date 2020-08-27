Руководитель TikTok ушел в отставку из-за спора с Трампом
Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку менее чем через три месяца после начала работы. Это произошло через несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить запрет властей на работу приложения в США.
По словам Майера, за последние несколько недель "политическая ситуация резко изменилась" и он был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты, сообщает Tech Central.
К теме TikTok решил судиться с Трампом из-за указа, в котором приложение назвали угрозой для США
На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро прийти к согласию с властями США, я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию,
– написал Майер в корпоративном письме.
TikTok подтвердил информацию об увольнении исполнительного директора. Политическая динамика последних нескольких месяцев "существенно изменила" масштаб роли Майера, отметили в компании.
Сервис для создания и просмотра коротких видео принадлежит пекинскому концерну Bytedance. Президент США Дональд Трамп в июле заявил, что с 15 сентября сервис прекратит свою работу в США. Сейчас Bytedance ведет переговоры с концерном Microsoft о покупке бизнеса TikTok в США и некоторых других странах.
Кевин Майер занял пост исполнительного директора TikTok несколько месяцев назад. Он пришел в компанию из концерна Disney.
Кратко о скандале вокруг TikTok и Трампа
- 7 августа президент США Трамп подписал два указа, запрещающих гражданам США заключать сделки и совершать финансовые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent (владельцы TikTok и WeChat).
- А все потому, что Трамп убежден: TikTok передает персональные данные американцев в Китай, что представляет угрозу национальной безопасности США. В Пекине такую позицию считают "откровенной травлей".
- Перед этим, 31 июля, в New York Times сообщили, что американский гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Впоследствии стало известно, что заинтересованной в покупке TikTok является и компания Oracle.
- На достижение договоренности по покупке TikTok компанией из США Трамп дал 45 дней, иначе указы от 7 августа вступят в силу.