Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку менее чем через три месяца после начала работы. Это произошло через несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить запрет властей на работу приложения в США.

По словам Майера, за последние несколько недель "политическая ситуация резко изменилась" и он был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты, сообщает Tech Central.

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На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро прийти к согласию с властями США, я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию,

– написал Майер в корпоративном письме.

TikTok подтвердил информацию об увольнении исполнительного директора. Политическая динамика последних нескольких месяцев "существенно изменила" масштаб роли Майера, отметили в компании.

Сервис для создания и просмотра коротких видео принадлежит пекинскому концерну Bytedance. Президент США Дональд Трамп в июле заявил, что с 15 сентября сервис прекратит свою работу в США. Сейчас Bytedance ведет переговоры с концерном Microsoft о покупке бизнеса TikTok в США и некоторых других странах.

Кевин Майер занял пост исполнительного директора TikTok несколько месяцев назад. Он пришел в компанию из концерна Disney.

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