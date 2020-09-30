Необычный гибкий телевизор компания LG представила еще в прошлом году на выставке CES 2019. По определенным причинам розничный дебют новинки несколько раз откладывался. Наконец, инсайдеры сообщили о старте продаж модели, которая сворачивается в рулон – а заодно назвали ее цену, которая оказалась высокой даже по меркам техники премиум-класса.

Как сообщает Gizchina, в розничную продажу оригинальный телевизор поступит в середине октября 2020 года по цене в 85 536 долларов в пересчете с южнокорейской валюты.

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Особенности революционного телевизора LG

Производитель уверяет, что срок службы гибкого OLED-дисплея устройства, который полностью разворачивается за 15 секунд, составляет до 50 тысяч циклов развертывания. Иными словами, при 10 включениях и отключениях в день матрица ТВ прослужит до 13 лет.



LG впервые показала рабочую версию рулонного телевизора на конференции CES 2019 / Фото LG

Кроме рулонной конструкции, особенностью 65-дюймовой модели стала интегрированная акустическая система мощностью 100 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Новинка также совместима с технологией потоковой трансляции AirPlay 2 и может работать в режиме line mode, при активации которого из бокса выдвигается только часть дисплея для отображения погоды, текущего времени, новостей и другой полезной информации.