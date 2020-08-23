Из-за коронакризиса эксперты прогнозируют существенное падение на рынке смартфонов. А вот ситуация с умными часами совсем другая – там наоборот наблюдается рост на 20% в денежном эквиваленте.

Об этом говорят эксперты аналитического центра Counterpoint Research. Они провели оценку первого полугодия 2020 года.

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Количественный показатель устройств за этот период тоже вырос и достиг почти 42 миллионов устройств.

Apple-король рынка

При этом компания Apple, которая имеет 5 поколений фирменного "умных" часов Apple Watch, не только остается безоговорочным лидером в этом сегменте рынка, но и продолжает отвоевывать новые позиции.

Так, в 2019 году доля Apple на рынке составляла 43,2%. При этом в первом полугодии 2020 года она выросла до 51%.

На долю Garmin, которая недавно подверглась хакерской атаке, приходится 9,4% выручки. Это на 0,5% превышает результат годичной давности.

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А замыкает тройку лидеров Huawei-8,3%. Это тоже больший показатель, по сравнению с 2019 годом, тогда компания занимала 5,5% рынка. И в этом рейтинге китайская компания опередила конкурента Samsung – сейчас его доля на рынке смарт-часов составляет 7,2% (против 9,3% в 2019 году).

К слову, на рынке смартфонов Huawei тоже впервые в истории обогнала Samsung и заняла первое место.