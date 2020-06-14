В 2019 году эксперты Counterpoint зафиксировали снижение покупки восстановленных смартфонов. Правда, это снижение было несущественным – всего на 1%. Однако, уменьшение покупки эксперты зафиксировали впервые за последние 4 года.

Как сказано на сайте Counterpoint, до этого рынок восстановленных смартфонов демонстрировал положительную динамику.

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Лидеры рынка

Самыми популярными восстановленными смартфонами являются продукты Apple и Samsung. Это вполне логично, ведь эти производители активно продвигают восстановленные продукты. Также нарастила показатели и Huawei.

Именно эта тройка лидирующих на рынке новых смартфонов, поэтому здесь без сюрпризов. В целом за 2019 год в мире было реализовано 137 миллионов восстановленных смартфонов.

Где было падение

Снижение приобретения восстановленных телефонов произошло в США, Китае и Европе – в среднем на 6%, чем в 2018 году. Сильный спад произошел в Японии – на 8%.

Рынок восстановленных смартфонов просел – где произошло падение / Графика: counterpointresearch.com

При этом в Индии, Латинской Америке и Африке продажи таких смартфонов наоборот выросли: на 9%, 6% и 2% соответственно.