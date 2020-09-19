В конце сентября должна состояться презентация новых устройств в частности, корпорация должна показать новые телеприставки под управлением операционной системы Google TV (ранее известной как Android TV).

Новая телеприставка получила кодовое название Sabrina. Дизайн устройства раскрыл немецкий инсайдер Роланд Квандт, передает winfuture.de.

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Новая телеприставка придет на смену Chromecast Ultra. Она получит плоскую форму. С телевизором устройство будет подключаться через короткий кабель с HDMI.

Вместе с телеприставкой пользователи получат компактный пульт с небольшим количеством кнопок для навигации по интерфейсу. Также предусмотрены отдельные кнопки для Netflix и YouTube.

Устройство должно работать на базе четырехъядерного процессора AMLogic S905X2 в паре с 2 ГБ оперативной памяти.

Цена

Точная стоимость пока не объявлена. По слухам, цена будет в пределах 50 долларов (1400 гривен).