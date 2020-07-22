С 15 по 21 июля система киберзащиты государственных информационных ресурсов зафиксировала сразу 17 967 подозрительных атак. В частности, было осуществлено несколько DDoS-атак на сайт Офиса президента.

При этом эксперты говорят, что количество подозрительных атак за неделю увеличилось на 22%, по сравнению с предыдущей, говорят в Госспецсвязи.

К теме Хакеры научились удаленно "поджигать" блоки питания смартфонов

Детали

Из всего количества зафиксированных подозрительных событий, подавляющее большинство касалось попыток сетевого сканирования – на них приходилось 46% от всех атак.

Еще четверть от всех атак – это было распространение вредоносного программного обеспечения. При этом 7% зафиксированных подозрительных действий были попыткой веб-атак.

Также эксперты заблокировали 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство из них на веб-ресурсы Офиса президента Украины.

Новый вид DDoS-атак

Недавно в СНБО заявили, что их эксперты обнаружили новый очень опасный вид DDoS-атак. Из-за нее в июне 15% всего мирового интернета упало на 30 минут, пострадала и Украина. При этом эксперты говорят, что такая DDoS-атака может оставить без интернета почти всю страну.