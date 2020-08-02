В интернете очень много различной информации – от новостей и до мемов. Но со временем и они надоедают, и хочется уже чего-то нового. Для этого и были созданы сайты, о которых мы расскажем в нашем материале.

Что делать, если ничего не хочется? 24 канал знает ответ – пользуйтесь нашей подборкой сайтов, которые помогут скоротать время и как-то разнообразить вечер. Читайте также Определили самый популярный мессенджер Украины Сайты, которые преодолеют скуку "Музыка может быть веселой" – сайт, где играет музыка, а курсором или пальцем нужно ловить кружочки, в зависимости от гаджета, которым вы пользуетесь. Лучше синие кружочки, за них получаются баллы. Вот здесь ссылка.

Виртуальное пианино – подойдет для любого, ведь играть можно с помощью клавиатуры на компьютере или со смартфона. Чтобы поиграть на пианино – переходите по ссылке.

На просторах интернета можно встретить различные музеи. Один из них очень нестандартный – это музей звуков. Здесь собраны различные звуки, которые напоминают прошлое и веселое детство. Ознакомиться с экспонатами можно по ссылке.

Создать собственный 8-битный аватар можно на этом сайте. Здесь большое количество причесок, глаз, одежды, поэтому можно создать максимально похожий на себя аватар.

Теперь немного алхимии. На сайте из четырех элементов (воздуха, воды, земли и огня) можно создать множество других явлений природы.

Космос для нас остается загадкой, но посмотреть на Млечный путь со всех сторон можно на этом сайте.

Помочь скоротать время поможет сайт, где нужно поймать черного кота. Звучит просто, но остановиться иногда трудно.