Сайты, которые помогут побороть скуку: список
В интернете очень много различной информации – от новостей и до мемов. Но со временем и они надоедают, и хочется уже чего-то нового. Для этого и были созданы сайты, о которых мы расскажем в нашем материале.
Что делать, если ничего не хочется? 24 канал знает ответ – пользуйтесь нашей подборкой сайтов, которые помогут скоротать время и как-то разнообразить вечер.
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Сайты, которые преодолеют скуку
- "Музыка может быть веселой" – сайт, где играет музыка, а курсором или пальцем нужно ловить кружочки, в зависимости от гаджета, которым вы пользуетесь. Лучше синие кружочки, за них получаются баллы. Вот здесь ссылка.
- Виртуальное пианино – подойдет для любого, ведь играть можно с помощью клавиатуры на компьютере или со смартфона. Чтобы поиграть на пианино – переходите по ссылке.
- На просторах интернета можно встретить различные музеи. Один из них очень нестандартный – это музей звуков. Здесь собраны различные звуки, которые напоминают прошлое и веселое детство. Ознакомиться с экспонатами можно по ссылке.
- Создать собственный 8-битный аватар можно на этом сайте. Здесь большое количество причесок, глаз, одежды, поэтому можно создать максимально похожий на себя аватар.
- Теперь немного алхимии. На сайте из четырех элементов (воздуха, воды, земли и огня) можно создать множество других явлений природы.
- Космос для нас остается загадкой, но посмотреть на Млечный путь со всех сторон можно на этом сайте.
- Помочь скоротать время поможет сайт, где нужно поймать черного кота. Звучит просто, но остановиться иногда трудно.