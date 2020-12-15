Всего за неделю на сайты Офиса президента и Госспецсвязи были осуществлены кибератаки. Всего система киберзащиты зафиксировала 468 360 подозрительных действий на государственные информационные ресурсы.

В частности, на сайты Офиса президента и Госспецсвязи совершили 16 DDoS-атак, рассказали в пресс-службе Госспецсвязи.

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В период с 9 по 15 декабря система защищенного доступа государственных органов заблокировала 58 321 атаку. В общем, система еженедельно фиксирует и блокирует большое количество атак, но в этот период удалось заблокировать на 7% больше.

Также правительственная команда CERT-UA за неделю зарегистрировала 3 181 киберинцидент, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе. По большей части, эти инциденты касаются распространения вредоносного программного обеспечения.

Наибольшее количество атак – это сетевые атаки прикладного уровня (97%). А еще 2% зафиксированных атак имеют тип Harvest Attack.

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Добавим, в СНБО уже предупредили, что сейчас в Украине существует высокий уровень киберугрозы. Это может случиться из-за масштабной кибератаки в США.

Ранее от этой атаки уже пострадали почти все государственные учреждения США. Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform.