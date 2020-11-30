Аналитическое агентство AdDuplex опубликовало отчет, в котором названа распространенность различных версий операционной системы Windows 10.

Согласно данным AdDuplex, последнее крупное обновление Windows 10 20H2 набирает популярность быстрыми темпами.

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На сегодня эта версия OC установлена на 8,8% ПК, хотя ее доля достигала всего 1,7%. На первом месте по распространенности версия Windows Media 10 2004 с долей 37,6%. Вторая позиция в рейтинге за прошлогодним осенним обновлением Windows Media 10 1909 – оно установлено на 36,4% компьютеров. Windows 10 1903 упала с 22% в октябре до 10,2% в ноябре. Другие версии OC занимают от 0,3% до 2,4%.

Охват версий Windows 10 на рынке ОС

Развитие Windows 10

Ранее появилась информация о том, что Microsoft работает над проектом с кодовым названием Latte, который позволит разработчикам запускать Android-приложения на операционной системе Windows 10 практически без изменений в коде и публиковать их в Microsoft Store. Такая возможность может появиться уже в конце 2021 года.

Ожидается, что объявленная функциональность может быть введена в рамках осеннего обновления Windows 10 2021 и будет использовать подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Она вскоре получит поддержку графических интерфейсов (GUI) и аппаратное ускорение GPU.