Компания Corning представила новое защитное стекло для смартфонов Gorilla Glass Victus. Во всех предыдущих поколениях компания сосредоточена или на усилении устойчивости к царапинам, или на защите при падениях. На этот раз производителю удалось улучшить оба показателя, создав самое крепкое стекло в истории.

Необычное название обусловлено значительными улучшениями, поэтому компания не хотела называть новое стекло просто Gorilla Glass 7, сообщает androidauthority.

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Возможности Gorilla Glass Victus

Как уверяет производитель, Gorilla Glass Victus выдерживает падения на твердые жесткие поверхности с высоты до двух метров. Для сравнения, Gorilla Glass 6 официально выдерживало падения с высоты до 1,6 метра, а Gorilla Glass 5 – с 1,2 метра. Кроме того, новое стекло вдвое устойчивее к царапинам по сравнению с Gorilla Glass шестого поколения и в четыре раза чем решения конкурентов.

Демонстрация возможностей Gorilla Glass Victus

Представители Corning откровенно признают, что новое стекло в зависимости от ситуации, по-прежнему может поцарапаться об песок и другие материалы, но отмечают, что с Gorilla Glass Victus таких случаев должно стать значительно меньше. Они также отметили, что итоговая прочность стеклянного покрытия зависит от производителей устройств.

Устройства с Gorilla Glass Victus появятся уже в 2020 году. Вероятно, что первым новое стекло получит флагманский Samsung Galaxy Note20.