На самолете Зеленского установят интернет за 32 миллиона гривен
На борту самолета президента Украины Владимира Зеленского установят спутниковый интернет. Установкой занимается компания Etihad Airways Engineering LLC, на это ушло 32,40 миллиона гривен.
Тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи, сказано в системе Госзакупок ProZorro. На это обратило внимание издание "Наши деньги".
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Так, Etihad Airways Engineering LLC имеет модернизировать станцию спутниковой связи, установленная на самолете Аirbus 319-115. Этот самолет имеет заводской номер 3260 и государственный и регистрационный знаки UR-ABA.
Это один из самолетов государственного авиационного предприятия "Украина" ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, среди них и президента.
Станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать на борту доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек.
Тендер проводили трижды. Стоимость договора с Etihad Airways Engineering LLC была на 15% ниже ожидаемой.
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