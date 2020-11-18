На борту самолета президента Украины Владимира Зеленского установят спутниковый интернет. Установкой занимается компания Etihad Airways Engineering LLC, на это ушло 32,40 миллиона гривен.

Тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи, сказано в системе Госзакупок ProZorro. На это обратило внимание издание "Наши деньги".

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Так, Etihad Airways Engineering LLC имеет модернизировать станцию спутниковой связи, установленная на самолете Аirbus 319-115. Этот самолет имеет заводской номер 3260 и государственный и регистрационный знаки UR-ABA.

Это один из самолетов государственного авиационного предприятия "Украина" ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, среди них и президента.

Станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать на борту доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек.

Тендер проводили трижды. Стоимость договора с Etihad Airways Engineering LLC была на 15% ниже ожидаемой.