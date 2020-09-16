Корпорация Google работает над запуском новой функции для облачного сервиса Google Drive. Пользователям предложат возможность автоматического удаления ненужных файлов, чтобы избежать дефицита свободного пространства на диске.

Как передает slashgear.com, такую ​​услугу в Google решили добавить потому, что многие пользователи сталкиваются с дефицитом свободного пространства на диске. При этом часто пользователи просто забывают очистить ненужные файлы.

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Как будет работать услуга

Если в течение 30 дней файлы, которые были перемещены в корзину, не возвращали, то они самоуничтожаются. Эта услуга будет работать для всех пользователей облачного сервиса Google Drive, за исключением "Google Сейфа", где администраторы могут самостоятельно определять политику хранения документов.

Когда заработает

Новый апдейт Google Drive запланирован на 13 октября. После этого удаление будет происходить автоматически без дополнительного уведомления об этом пользователей.