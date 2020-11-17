Samsung больше не позволит хранить фотографии в Samsung Cloud. Компания объявила, что сервис сосредоточится на предоставлении базовых функций резервного копирования, синхронизации и восстановления данных мобильного телефона, таких как контакты и заметки.

С 31 августа 2021 года Samsung Cloud прекратит поддержку функции "синхронизация альбомов", сообщает mydrivers. Сервис будет предоставлять услуги резервного копирования для смартфонов.

Интересно Samsung выпустит сверхбезопасное приложение для обмена данными

Что известно

С 1 декабря 2020 года новые зарегистрированные пользователи Samsung не смогут использовать функцию синхронизации альбомов Samsung Cloud.

С 1 июня 2021 года функция синхронизации альбомов Samsung Cloud перестанет работать у существующих пользователей, однако их все еще можно будет загрузить.

С 31 августа 2021 года функция полностью прекратит работу, а все фотографии будут удалены с Samsung Cloud.

Компания заявила, что будет активно внедрять местные онлайн-хранилища в Китае, чтобы предоставить услуги по хранению альбомов большого объема. В будущем пользователи смогут хранить данные альбомов, используя местное китайское онлайн-хранилище. О других странах информации пока нет.