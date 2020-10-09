Компания Samsung наконец раскрыла характеристики будущего смартфона Galaxy A42 5G. Продажи новинки стартуют в следующем месяце.

Информация о новом продукте Samsung опубликована на сайте Sammobile.

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Что известно

Galaxy A42 5G оснастили 6.6-дюймовым Infinity-U HD+ Super AMOLED-дисплеем. Корпус пластиковый, с тремя цветами:

Prism Dot Black,

Prism Dot White,

Prism Dot Gray.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре с встроенным 5G-модемом, а также получил два ядра на 2.2 ГГц и четыре ядра на 1.8 ГГц. Модель чипа компания не раскрывает, но скорее всего это новый Snapdragon 750g. Galaxy A42 5G получит подэкранный сканер и разъем для наушников. О NFC упоминаний нет.

Камеры

На задней стороне разместили четыре камеры:

главный широкоугольный датчик на 48 Мп (f/1.8),

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (f/2.0),

сенсор глубины на 5 Мп (f/2.4),

макросенсор на 5 Мп (f/2.4).

Фронтальная камера на 20 Мп. Питается смартфон от аккумулятора на 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка на 15 Вт.

Память

Продаваться аппарат будет в трех модификациях:

4/128 ГБ,

6/128 ГБ,

8/128 ГБ.

Встроенный накопитель можно расширить картой памяти.



Известные характеристики нового смартфона от Samsung / фото sammobile.com

Цена и когда ждать

Продажи Galaxy A42 5g начнутся в следующем месяце. Цена в Европе будет от 369 евро (примерно 12 300 гривен).