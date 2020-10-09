Galaxy A42: известные характеристики следующего бюджетника от Samsung
Компания Samsung наконец раскрыла характеристики будущего смартфона Galaxy A42 5G. Продажи новинки стартуют в следующем месяце.
Информация о новом продукте Samsung опубликована на сайте Sammobile.
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Что известно
Galaxy A42 5G оснастили 6.6-дюймовым Infinity-U HD+ Super AMOLED-дисплеем. Корпус пластиковый, с тремя цветами:
- Prism Dot Black,
- Prism Dot White,
- Prism Dot Gray.
Смартфон работает на восьмиядерном процессоре с встроенным 5G-модемом, а также получил два ядра на 2.2 ГГц и четыре ядра на 1.8 ГГц. Модель чипа компания не раскрывает, но скорее всего это новый Snapdragon 750g. Galaxy A42 5G получит подэкранный сканер и разъем для наушников. О NFC упоминаний нет.
Камеры
На задней стороне разместили четыре камеры:
- главный широкоугольный датчик на 48 Мп (f/1.8),
- сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (f/2.0),
- сенсор глубины на 5 Мп (f/2.4),
- макросенсор на 5 Мп (f/2.4).
Фронтальная камера на 20 Мп. Питается смартфон от аккумулятора на 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка на 15 Вт.
Память
Продаваться аппарат будет в трех модификациях:
- 4/128 ГБ,
- 6/128 ГБ,
- 8/128 ГБ.
Встроенный накопитель можно расширить картой памяти.
Известные характеристики нового смартфона от Samsung / фото sammobile.com
Цена и когда ждать
Продажи Galaxy A42 5g начнутся в следующем месяце. Цена в Европе будет от 369 евро (примерно 12 300 гривен).