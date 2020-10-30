На прошлой неделе в сети появились изображения вероятного внешнего вида будущего Samsung Galaxy S21 Ultra. Однако уже сегодня инсайдер уточнил свои данные и опубликовал новые рендеры будущей новинки.

На обновленных рендерах инсайдер Стив Хеммерстрофер показал пятую камеру в смартфоне Galaxy S20 Ultra. Соответствующие данные он опубликовал на Аpp.voice.

Интересно Новая камера: Samsung Galaxy S21 показали на рендерах

Что интересного

Инженеры Samsung изменили финальный вид устройства, установив дополнительный пятый датчик камеры. Его разместили над светодиодной вспышкой. К сожалению, за что будет отвечать этот сенсор, пока не сообщается.

По предварительной информации, Galaxy S20 Ultra получит 6.8-динамический AMOLED-дисплей. В нем разместится отверстие для фронтальной камеры на 40 Мп. Основной датчик, как предполагается, будет на 108 Мп. Аккумулятор новинки будет на 5000 мАч, а процессор – Snapdragon с частотой 875 или фирменный Exynos с частотой 2100.

Дата релиза

Линейку смартфонов Galaxy S21 должны анонсировать раньше, чем обычно. По слухам, презентация состоится в начале января.