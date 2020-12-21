Samsung Galaxy S21 Ultra: появились подробные характеристики флагманского смартфона
Недавно появилась информация, что новый флагманский смартфон Galaxy S21 Ultra Samsung должны презентовать 14 января 2021 года. Однако уже сейчас в сеть слили подробные характеристики этого флагмана.
Сетевые информаторы уже получить доступ к детальным характеристикам топовой модификации Galaxy S21 Ultra, сообщает WinFuture.
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Что стало известно
Galaxy S21 Ultra получит 6,8-дюймовый дисплей AMOLED 2X Infinity-O Edge с разрешением 3200х1400 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Новинка будет работать на базе Snapdragon 888 или Exynos 2100 (в зависимости от региона продажи) в паре с 12 ГБ оперативной памяти.
Концептуальные изображения Galaxy S21 Ultra / Фото winfuture.de
Относительно камеры, то основной блок будет состоять из таких датчиков:
- 108-мегапиксельной основной модуль (f / 1.8),
- 12-мегапиксельный широкоугольный (f / 2.2),
- 10-мегапиксельный объектив с апертурой f / 2.4,
- 10-мегапиксельный объектив с апертурой f / 4.9.
Разрешение фронтальной камеры составит 40 Мп (f / 2.2).
Емкость встроенного аккумулятора составит 5000 мАч. Устройство получит защиту от влаги по стандарту IP68, а также поддержку стилуса S-Pen.
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