Недавно появилась информация, что новый флагманский смартфон Galaxy S21 Ultra Samsung должны презентовать 14 января 2021 года. Однако уже сейчас в сеть слили подробные характеристики этого флагмана.

Сетевые информаторы уже получить доступ к детальным характеристикам топовой модификации Galaxy S21 Ultra, сообщает WinFuture.

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Что стало известно

Galaxy S21 Ultra получит 6,8-дюймовый дисплей AMOLED 2X Infinity-O Edge с разрешением 3200х1400 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Новинка будет работать на базе Snapdragon 888 или Exynos 2100 (в зависимости от региона продажи) в паре с 12 ГБ оперативной памяти.



Концептуальные изображения Galaxy S21 Ultra / Фото winfuture.de Концептуальные изображения Galaxy S21 Ultra / Фото winfuture.de

Относительно камеры, то основной блок будет состоять из таких датчиков:

108-мегапиксельной основной модуль (f / 1.8),

12-мегапиксельный широкоугольный (f / 2.2),

10-мегапиксельный объектив с апертурой f / 2.4,

10-мегапиксельный объектив с апертурой f / 4.9.

Разрешение фронтальной камеры составит 40 Мп (f / 2.2).

Емкость встроенного аккумулятора составит 5000 мАч. Устройство получит защиту от влаги по стандарту IP68, а также поддержку стилуса S-Pen.