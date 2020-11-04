Компания Samsung, похоже, выпустит уже третью модель наушников за год. Ранее были представлены Galaxy Buds+ и Galaxy Buds Live. Сроки и цена пока неизвестны.

За последние годы Samsung выпустила несколько моделей беспроводных наушников, постоянно улучшая дизайн и качество. Следующими могут стать Galaxy Buds Beyond, пишет 9to5google.

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Что известно о новинке

К сожалению, информации пока мало. Samsung подала в США заявку на регистрацию торговой марки "Galaxy Buds Beyond", которая относится к категории беспроводных наушников.

Вероятнее всего данная модель придет на замену Galaxy Buds+ и будет подражать классическому дизайну.

Традиционно Samsung представляет наушники вместе с флагманскими моделями своих смартфонов, так как это было с Galaxy Buds. Поэтому предполагают, что новые наушники мы увидим одновременно с презентацией следующего флагмана Galaxy S21 – в январе 2021 года.