Компания Samsung запатентовала интересную разработку – это футуристический нательный девайс, который напоминает микс фитнес-трекера и смартфона.

Идея уже зарегистрирована в Управлении США по патентам и торговым маркам (USPTO).

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Что известно

Как сказано в документе, этот девайс выглядит как широкий браслет, который нужно носить на запястье. Новинка будет иметь гибкий дисплей, который теоретически сможет охватывать всю внешнюю поверхность корпуса.

Главной особенностью разработки является система отслеживания взгляда пользователя. Устройство сможет определять, на какую часть гибкого экрана смотрит владелец и динамично оптимизировать интерфейс, выводить те или иные элементы управления.

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Также устройство анализирует взгляд пользователя и может активировать только нужную область экрана. Это позволит экономить заряд аккумулятора и продлевать время автономной работы.

Samsung готовит интересный фитнес-трекер/ uspto.gov

Пока неясно, планирует ли Samsung создавать коммерческий гаджет, ведь есть большая вероятность, что патент так и останется на бумаге.