В базе данных Bluetooth SIG засветился новый фитнес-трекер Samsung, который еще не был представлен производителем. По данным сетевых информаторов, речь идет о новой модели в доступной линейке умных браслетов Galaxy Fit.

Особенностями гаджета станут аккумулятор увеличенной емкости и модуль NFC, а его анонс состоится уже в следующем месяце, сообщает androidheadlines.

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Гаджет с кодовым номером SM-R220 еще не получил коммерческого названия и отображается на сайте регулятора как "носимое устройство". По данным ведомства, новинка получит встроенный модуль Bluetooth 5.1 и аккумулятор емкостью 150 мАч. Из предыдущих утечек также известно, что смарт-браслет будет совместим со смартфонами, работающими под управлением Android и iOS.

Информация об устройстве на сайте регулятора

Ранее неанонсированный фитнес-трекер был замечен на сайтах регуляторов FCC и NRRA, который раскрыл другие характеристики устройства, такие как наличие чипа NFC в одной из модификаций аксессуара и поддержку функции непрерывного мониторинга сердечного ритма.

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Ожидается, что новая модель браслета дебютирует в линейке Galaxy Fit уже 5 августа во время презентации Unpacked 2020. Другие подробности о будущей новинке, включая ее розничную цену, не раскрываются.