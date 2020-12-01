Компания Samsung может отказаться от выпуска своих флагманских смартфонов линейки Galaxy Note в 2021 году. Сразу 3 источника сообщили, что у производителя нет планов по разработке новой модели.

В частности, один из источников сообщает, что усилия и средства, которые компания направляла на развитие Note, теперь пойдут на развитие смартфонов с гибким дисплеем, сообщает business-standard.com.

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В чем причина

Как поясняют аналитики, из-за кризиса рынок смартфонов очень пострадал. Больше всего просели продажи флагманских смартфонов. Аналитик компании Counterpoint Том Канг заявил, что продажи Samsung Note в этом году упадут на 20%, до 8 миллионов.

Продажи другой флагманской серии S, вероятно, упадут на 5 миллионов, до 30 миллионов.

Как известно, дебют флагманской линейки Galaxy Note состоялся в 2011 году. Только за январь-август 2012 года компания продала 10 миллионов смартфонов новой линейки.