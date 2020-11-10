Samsung быстро восстанавливается на фоне пандемии коронавируса. Стало известно, что компания опередила Apple и стала крупнейшим производителем смартфонов в США. Причин тому несколько, но одной из самых главных стала задержка выпуска iPhone 12

Samsung наконец победила Apple впервые за три года, согласно отчету Strategy Analytics.

Интересно Продажи iPhone резко упали, – отчет Apple

Что известно

Причин несколько, но одной из главных стала задержка выпуска новых смартфонов iPhone 12. Они поступили в продажу позже, чем ожидалось. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max выйдут только на этой неделе.

Samsung заняла 33,7% американского рынка в минувшем квартале. Apple досталось второе место с результатом 30,2%. На третьем месте в США – еще одна южнокорейская компания LG с долей рынка 14,7%.

Результаты Samsung показали рост 6,7%. Успех обеспечили различные модели с доступными ценами и хорошими характеристиками. Также неплохо продавались Galaxy Note 20, Note 20+ и гибкий смартфон Galaxy Z Fold2.

В последний раз Samsung возглавляла рынок смартфонов США во втором квартале 2017 года. Напомним, компания может анонсировать серию Galaxy S21 уже в январе.