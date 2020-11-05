Южнокорейская компания Samsung объявила о прекращении поддержки своего фирменного переводчика S Translator. Согласно данным, служба, которая должна была стать альтернативой переводчикам от Google и Microsoft, прекратит работу 1 декабря 2020 года.

Онлайн-переводчик S Translator не снискал большой популярности, что, вероятно, и стало причиной отказа от дальнейшего его развития, сообщает gizchina.

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Когда прекратится поддержка

Приложение перестанет работать уже 1 декабря. В объявлении о закрытии упоминается, что вся информация пользователя, которая была собрана переводчиком за время работы, будет удалена в день прекращения поддержки. Компания также поблагодарила пользователей, которые оставались с приложением в течение многих лет.



Samsung закрывает свой переводчик / allphones.info

Напомним, фирменный переводчик Samsung поддерживает 11 языков. Ранее Samsung уже прекратила работу сервисов S Voice, Mirrorlink и Find My Car.

Компания владеет несколькими непопулярными сервисами, среди которых и фирменный голосовой помощник Samsung Bixby. Поэтому существует вероятность, что в рамках оптимизации экосистемы мобильных приложений компании именно он станет следующим.