Компания Samsung создает камеру на 600 мегапикселей для смартфонов. По данным инсайдеров, модуль будет занимать до 12 процентов площади задней панели устройства.

О разработке сообщил авторитетный информатор, публикующий данные под ником Ice Universe. По его словам, объектив на 600 мегапикселей будет превосходить по возможностям человеческий глаз. Инсайдер в своем твиттере отмечает, что камера с таким разрешением будет использоваться скорее для получения качественного исходного материала для дальнейшей обработки.

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Что известно

Ice Universe показал сколько места мог бы занимать 600-мегапиксельный фотомодуль на смартфоне. При толщине аппарата в 8,8 миллиметра блок камеры выступал бы над задней панелью смартфона на 22 миллиметра. Поэтому, если это правда, скорее всего инженеры компании нашли способ сделать модуль тоньше.



Samsung разрабатывает камеру для смартфонов на 600 мегапикселей / Фото Ice Universe

Официально о такой технологии компания еще не заявила. В ответ инсайдеру пользователи Twitter обратили внимание на то, что не все идеи Samsung были запущены в производство.