Компания Samsung разработала новую технологию беспроводной передачи данных, которую будут использовать в мобильных устройствах. Эта новая система должна стать альтернативой модулю NFC.

Разработка Samsung получила название UWP, передает MyDrivers.

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Что известно о технологии

Это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Она позволяет передавать информацию на расстояние около 10 сантиметров. Как известно, NFC работает по схожему принципу, в частности, для осуществления бесконтактных платежей.

При этом источники сообщают, что UWP должна обеспечить более высокую пропускную способность, чем NFC. Вероятно, новая технология получит более широкое использование, по сравнению с NFC.

Когда увидим

Технология UWP может быть представлена ​​уже в комплектации смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Презентация этих устройств запланирована на 5 августа. Следовательно, характеристики узнаем уже скоро.