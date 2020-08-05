Samsung разработала альтернативу модулю NFC
Компания Samsung разработала новую технологию беспроводной передачи данных, которую будут использовать в мобильных устройствах. Эта новая система должна стать альтернативой модулю NFC.
Разработка Samsung получила название UWP, передает MyDrivers.
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Что известно о технологии
Это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Она позволяет передавать информацию на расстояние около 10 сантиметров. Как известно, NFC работает по схожему принципу, в частности, для осуществления бесконтактных платежей.
При этом источники сообщают, что UWP должна обеспечить более высокую пропускную способность, чем NFC. Вероятно, новая технология получит более широкое использование, по сравнению с NFC.
Когда увидим
Технология UWP может быть представлена уже в комплектации смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Презентация этих устройств запланирована на 5 августа. Следовательно, характеристики узнаем уже скоро.