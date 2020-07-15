Встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев обеспечивают высокий уровень защиты смартфонов, но даже их можно обмануть, используя различные методы взлома. Новая разработка Samsung, которая засветилась в патентном ведомстве США, призвана усилить "линию обороны" гаджетов, значительно повысив надежность биометрического датчика.

Опубликованная патентная заявка Samsung демонстрирует новую технологию разблокировки мобильных устройств с помощью биометрии.

Не пропустите Обнаруженный Samsung материал способен перевернуть мир полупроводников

Как работает новый метод

Согласно документу, считываться будут сразу три отпечатка, а не один, как в большинстве современных устройств. Ожидается, что это значительно повысит устойчивость гаджета к взлому с помощью сгенерированных узоров.

Для разблокировки телефон будет сканировать сразу 3 отпечатки

Область размещения датчиков на экране будет подсвечиваться каждый раз, когда пользователь решит разблокировать смартфон. Кроме того, в качестве альтернативы технология даст владельцу возможность получить доступ посредством воспроизведения ранее зарегистрированного индивидуального росчерка или простого рисунка в области считывания.

Дата появления первых коммерческих устройств с поддержкой новой технологии пока неизвестна.