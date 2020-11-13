Компанія Samsung показала прототип голографічного екрану, який може відтворювати об'ємні відео. Це компантний дисплей, який можна використовувати у смартфонах.

Это комплексное решение Samsung, что включает процессор обработки изображения. Оно позволило в 10 раз превзойти другие подобные устройства в вопросе угла обзора.

Интересно Фото дня: смартфон с 8 модулями камер

Детали

Исследованием нового типа экранов подразделение Samsung SAIT занимается более 8 лет. Один из руководителей отдела разработки Хон-Сока Ли рассказал о нюансах, которые инженерам пришлось учитывать при создании новинки.

"Если обычный дисплей показывает картинку на основе интенсивности света, то для демонстрации голограммы нам нужно учитывать и его фазу. Только так они могут выглядеть трехмерными. Мы использовали особенности бинокулярного зрения человека для распознавания глубины объекта", – пояснил инженер.

Он также добавил, что были и трудности – резкое сокращение угла обзора при увеличении диагонали. Для решения этой проблемы разработали специальную управляемую подсветку S-BLU. Она позволяет воспроизводить картинку диагональю 10 дюймов с углом обзора 30 градусов.

Относительно цены или старта выхода на рынок – пока такой информации нет.