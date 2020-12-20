Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов новой интересной моделью. Это устройство разработано для детей и получило название Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition.

Модель Samsung отличается наличием защитного чехла и дополнительными функциями.

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Что интересного

Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition получил адаптированный для детей интерфейс с предустановленными развивающими программами.

Устройство создано на базе Wi-Fi-версии Galaxy Tab A8 2019. Он оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 1280х800 пикселей. Работает новинка на базе процессора Snapdragon 429.

Для создания эффекта объемного звучания в устройстве имеются стереодинамики.

Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition / Фото Samsung

На Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition предусмотрена функция родительского контроля. Родители могут настроить ограничение времени игр на день, а также указать сервисы и контакты, к которым у ребенка будет доступ. Здесь предустановлены приложения Pingo и сервис Find My Kids (найди моих детей), которые позволяют отслеживать местоположение ребенка и историю его перемещений на карте, слышать окружающий звук, привлечь внимание громким сигналом и общаться в семейном чате.

В комплект поставки входит специальный чехол-подставка. Он создан из мягкого, но прочного материала, поэтому надежно защищает планшет от повреждений.