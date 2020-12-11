Развитие технологии MicroLED продолжается уже несколько лет. Компания Samsung выпустила экраны The Wall TV для корпоративного сегмента. Сейчас производитель решил распространить эту технологию на сегмент потребительских телевизоров.

Таким образом Samsung представила 110-дюймовый 4K MicroLED TV с частотой 120 Гц, сообщает официальный сайт Samsung.

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Что такое MicroLED? Это усовершенствованная версия технологии OLED, которую активно используют в производстве телевизоров, мониторов и смартфонов.



Технология MicroLED выделяется повышенной яркостью (до 30 раз), пониженным энергопотреблением. Также такие дисплеи должны быть долговечны и не подвержены выгоранию. MicroLED позволяет создавать полотна больших диагоналей и нестандартной формы.

Чем еще интересен 4K MicroLED TV

Новый телевизор получил ключевые особенности модульного The Wall TV. Это безрамочный дисплей, поддержка частоты 120 Гц вместе с HDMI 2.1. Также производитель заявляет 100% охват пространств DCI-P3 и Adobe RGB. Срок службы светодиодов составляет 100 тысяч часов или более 10 лет.

Цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 170 миллионов корейских вон (более 156 тысяч долларов или 4,4 миллиона гривен).