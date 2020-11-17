Южнокорейский гигант разрабатывает метод передачи данных, особенностью которого станет повышенная безопасность. Будет работать он на основе блокчейна.

Называться новое приложение будет Private Share, сообщает издание SamMobile.

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Что известно

Он позволит безопасно обмениваться файлами и данными, используя для этого технологии блокчейна. Журналисты сравнивают работу этой функции с сообщениями в мессенджерах, которые самостоятельно удаляются. Отправитель сможет установить дату истечения срока хранения файлов. По истечении указанного срока файлы будут автоматически удалены с устройства получателя.

Кроме того получатель не сможет переслать файлы, отправленные с помощью Private Share, и сделать скриншот экрана. Правда, всегда есть возможность сфотографировать экран с помощью другого смартфона.

Private Share будет работать по тому же принципу, что и Quick Share. Это означает, что приложение должно быть установлено и активно на устройствах отправителя и получателя. Для передачи файлов отправитель сначала пришлет соответствующий запрос получателю и после его принятия начнется отправка.

Ожидается, что Samsung представит Private Share вместе с новыми флагманами Galaxy S в январе.