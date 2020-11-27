Компания Samsung готовит презентацию новых полностью беспроводных наушников. Они получат активное шумоподавление.

Анонс новых наушников состоится в рамках мероприятия, посвященного выходу флагманских смартфонов следующего поколения — Galaxy S21. Об этом сообщает ресурс SamMobile.

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Что известно

В плане конструкции наушники-вкладыши будут похожи на Galaxy Buds/Buds+. При этом южнокорейский гигант, разумеется, сделает ряд улучшений.

Одно из них коснется режима Ambient Mode, который позволяет наслаждаться музыкой и одновременно слышать определенные звуки окружающей среды. Сообщают, что качество работы данной системы возрастет.

Кроме того, как ожидается, новинка получит средства активного шумоподавления, которое эффективно устраняет нежелательные шумы.

Пока не ясно, под каким названием новинка дебютирует на рынке. Ранее в Интернете ходили слухи, что Samsung может присвоить им имя Galaxy Buds Sound или Galaxy Buds Beyond.

Гаджет будет представлен вместе со смартфонами семейства Galaxy S21, презентация которых должна состояться уже в январе.