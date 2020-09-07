Продолжая экспериментировать с форм-фактором смартфонов, компания Samsung запатентовала дизайн гаджета, в котором используется прозрачный дисплей. Разработку этого устройства уже несколько лет ведут Sony и LG, но до сих пор ни одна компания так и не показала готового прототипа.

Дизайнеры портала LetsGoDigital опубликовали как патентные изображения, так и концепт-рендеры аппарата, созданные на их основе – согласно публикации, особенностью модели станет отсутствие видимых электронных компонентов в корпусе устройства.

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В качестве основы для подобного гаджета предлагается использование OLED-дисплея. В патенте указано, что дисплей может быть как жестко зафиксирован в корпусе, так и сгибаться. При этом во время взаимодействия с интерфейсом пользователь сможет видеть буквально сквозь экран смартфона.



Патентные изображения гаджета, над которым работает Samsung

Примечательно, что схематические чертежи Samsung отличаются от концептов других производителей – в них не предусмотрено широкой области, в которой будут размещаться электронные компоненты.

Рендеры на основе патентов

К сожалению, предоставленные изображения демонстрируют возможный концепт устройства только на бумаге. Samsung пока ни разу не называла даже возможных сроков выпуска мобильного гаджета с прозрачным дисплеем.