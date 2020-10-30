Компания Samsung продолжает разработку серии фирменных смартфонов с гибким дисплеем и регулярно подает патентные заявки, связанные с дизайном таких устройств. Недавно опубликованная одним из ведомств документация продемонстрировала оригинальный гибкий гаджет, конструкцию которого дополняет выделенная клавиатура, спрятанная в его корпусе.

Примечательно, что патент был подан еще в середине 2018 года, но был рассекречен только сейчас, сообщает LetsGoDigital.

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Особенности смартфона

Судя по эскизам, созданным дизайнерами портала LetsGoDigital на основе документации вендора, главной особенностью смартфона с гибким дисплеем станет выдвижная сенсорная клавиатура, а также двойной шарнир, позволяющий складывать гаджет по двум линиям сгиба. Благодаря двойному шарниру можно использовать телефон по-разному, а пользовательский интерфейс изменится автоматически в зависимости от положения экрана.



Интересный патент Samsung – гибкий смартфон с выдвижной клавиатурой

Согласно концепции Samsung, наличие сравнительно большой клавиатуры позволит использовать гаджет в качестве ультракомпактного ноутбука. При этом клавиатура расположена так, что может использоваться как с большим, так и с малым дисплеями. Какой-либо сопутствующей информации о технических характеристиках устройства документ не содержит – компания запатентовала лишь дизайн, поэтому сложно сказать, поступит ли подобный гаджет в продажу.

Фото смартфона Samsung