Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в 2020 году. Интересно, что первые 5 самых дорогих компаний – это представители IT-бизнеса. Позиция этих игроков не изменилась с прошлого года.

В общем, как свидетельствует рейтинг Forbes, первая 10 самых дорогих брендов в основном состоит из Техногигантов. Исключением стали Coca-Cola, Disney, Louis Vuitton и McDonald's.

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10 самых дорогих брендов мира

Apple – 241,2 миллиарда долларов (+ 17%);

Google – 207,5 миллиарда долларов (24%);

Microsoft – 162,9 миллиарда долларов (30%);

Amazon – 135,4 миллиарда долларов (40%);

Facebook – 70,3 миллиарда долларов (-21%);

Coca-Cola – 64,4 миллиарда долларов (9%);

Disney – 61,3 миллиарда долларов (18%);

Samsung – 50,4 миллиарда долларов (-5%)

Louis Vuitton – 47,2 миллиарда долларов (+ 20%);

McDonald's – 46,1 миллиарда долларов (5%).

В целом, за последний год стоимость участников рейтинга выросла с 2,33 до 2,54 триллиона долларов.



Самые дорогие бренды мира / Скриншот

Первые четыре компании в рейтинге сохранили или даже увеличили темпы роста. А вот Facebook показал отрицательную динамику – бренд подешевел на 21%.

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При этом журналисты говорят, что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса, который она спровоцировала, этот рейтинг в 2021 году может претерпеть существенные изменения.