Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг самых производительных смартфонов по итогам тестирования в июле 2020 года. При подсчете итогового количества баллов учитывались достижения моделей с самым большим объемом встроенной памяти.

Все десять моделей, которые представлены в отчете AnTuTu, оснащены процессором Snapdragon 865. Однако при определении результатов тестирования бенчмарк учитывает и другие показатели, такие как оптимизация программного обеспечения, объем оперативной памяти и тип накопителя устройства.

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ТОП рейтинга

Больше всего мест в топ-10 в прошлом месяце заняли смартфоны бренда OPPO. На вершине рейтинга расположился флагманский OPPO Find X2 Pro с показателем 613 048 баллов.



Смартфон OPPO Find X2 Pro

Рядом ниже – базовый представитель той же серии Find X2, который набрал 606 490.



Смартфон Oppo Find X2

Замыкает тройку лидеров Redmi K30 Pro с результатом 601 706 баллов.



Смартфон Redmi K30 Pro

Преодолеть отметку в 600 000 виртуальных единиц также удалось Xiaomi Mi10 Pro, который занял четвертое место – смартфон "выбил" 600 840 баллов.

Остальные места заняли следующие модели:

5 – iQOO Neo3 (596 141);

6 – OPPO Ace 2 (595 408);

7 – vivo X50 Pro+ (595 404);

8 – Realme X50 Pro (588 837);

9 – Meizu 17 Pro (587 483);

10 – iQOO 3 (587 087).