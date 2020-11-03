Разработчики популярного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов месяца. В Октябрьской подборке небольшие изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Но главное, что первое место больше не принадлежит смартфону на процессоре от Qualcomm.

Неожиданно лидер топов самых мощных смартфонов изменился и отныне это не смартфоны с процессорами Qualcomm, а гаджет, который вышел совсем недавно, сообщает 24 канал.

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Лидер среди самых мощных смартфонов

Самым мощным Android-смартфоном октября по версии AnTuTu стал новый Huawei Mate40 Pro. В нем установлен восьмиядерный процессор Kirin 9000, выполненный по передовым 5-и нанометровым техпроцессом.

Аппарат занял первое место с результатом 685 339 баллов.

Самый мощный смартфон октября Huawei Mate40 Pro

Второе и третье места

На втором месте с отставанием примерно в 20 тысяч баллов разместился iQOO 5 Pro, внутри которого установлен Snapdragon 865. Третье место занял обычный iQOO 5.

Смартфон iQOO 5 Pro отстал от лидера с разрывом в 20 тысяч баллов

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Остальная часть списка

Интересно, что игровые ASUS ROG Phone 3 и Lenovo Legion Phone Duel, внутри которых установлен Snapdragon 865+, занимают в рейтинге лишь седьмую и восьмую позицию, уступая моделям на менее мощном Snapdragon 865.

Список самых мощных смартфонов октября от AnTuTu

Впрочем, если верить слухам, с релизом Snapdragon 875 компания Qualcomm имеет все шансы вернуть себе звание производителя самых мощных процессоров для Android-смартфонов.