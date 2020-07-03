Популярный бенчмарк AnTuTu традиционно обнародовал свежий рейтинг самых мощных смартфонов месяца, которые работают на Android. Как определили эксперты, в июне лучшим оказался флагманский смартфон Oppo Find X2 Pro.

Эксперты оценили производительность Oppo Find X2 Pro в 608 049 баллов, передает Gizchina.

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Кто еще в рейтинге

На второй строчке оказался смартфон Xiaomi Mi 10 Pro с результатом 603 266 баллов. А тройку лидеров замыкает еще один продукт Oppo – модель Oppo Find X2, который набрал 599 306 баллов.

На четвертую позицию специалисты поставили устройство Oppo Ace2. Он набрал 597 447 баллов. На пятом месте смартфон iQOO Neo3 – 596 292 балла.

Другая пятерка выглядит следующим образом:

Redmi K30 Pro,

Realme X50 Pro,

iQOO 3

Meizu 17 Pro

OnePlus 8 Pro.

Новый июньский рейтинг AnTuTu / gizchina.com

Интересно, что все смартфоны в рейтинге работают на базе нового флагманского чипа Snapdragon 865.

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В мае самым мощным смартфоном эксперты AnTuTu тоже назвали модель Oppo Find X2 Pro. Правда, тогда смартфон набрал 604 123 балла.