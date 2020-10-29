Аналитическая компания Strategy Analytics провела исследование с целью выяснить, какой смартфон с поддержкой сетей 5G пользуется наибольшей популярностью у покупателей. В отчете учитывались отгрузки устройств с начала 2020 года по сегодняшний день. Примечательно, что первые три строчки рейтинга заняли устройства одного бренда.

Согласно отчету аналитиков, в первой половине 2020 года глобальная выручка от реализации смартфонов достигла внушительного показателя в 34 миллиарда долларов, сообщает MyDrivers.

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Самые популярные 5G-смартфоны

Стоит отметить, что существенному увеличению спроса не помешала даже пандемия коронавируса, а возглавили рейтинг самых продаваемых гаджетов аппараты Samsung.

Лидеры среди 5G смартфонов:

Так, на долю модели Samsung Galaxy S20+ 5G пришлось 9% всех поставок.

На второй строчке разместился Galaxy S20 Ultra 5G (8%).

Замыкает тройку лидеров Galaxy S20 5G (5%).

Также в топ-5 попали два флагмана Huawei: P40 Pro и Mate30 5G, на каждый из которых также пришлось до 5% от общего количества реализаций.



Смартфон Samsung Galaxy S20+ 5G

Прогнозируя дальнейшую динамику рынка 5G-аппаратов, представители Strategy Analytics отметили, что новым бестселлером вполне может стать Apple iPhone 12, поскольку компания представила сразу несколько моделей с поддержкой сетей пятого поколения в преддверии рождественских праздников.