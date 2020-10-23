Самые популярные электромобили среди украинцев
В Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" подсчитали, что по состоянию на октябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 23 300 электромобилей. Также эксперты назвали самые популярные марки электрокаров.
Как рассказали в "Укравтопроме" большинство зарегистрированных электромобилей – это модели, которые уже были в употреблении, передает издание "Радио Свобода".
К теме Цифра дня: сколько электрокаров купили украинцы в августе
10 самых популярных электрокаров выглядят так:
- NISSAN Leaf – 11731 штук;
- TESLA Model S – 1653 модели;
- RENAULT Kangoo Z.E. – 1058 штук;
- BMW i3 – 1009 штук;
- TESLA Model 3 – 926 моделей;
- FIAT 500e – 781 модель;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 758 моделей;
- TESLA Model X – 655 моделей;
- MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 627 штук;
- RENAULT Zoe – 626 штук.
При этом в ассоциации уточнили, что пока не имеют точных данных о том, сколько в стране зарядных станций для электрокаров.
Интересно Uber запустил в Киеве Рool Chance: услуга совместной поездки для пассажиров
Ранее сообщалось, за первые три квартала 2020 года украинцы купили 5400 электромобилей. Этот показатель на 6% выше данных 2019 года.
Напомним, ранее вице-премьер Алексей Рябчин заявил, что Украина может самостоятельно собирать электромобили. Также, по его данным, количество электромобилей в нашей стране уже превысило отметку в 30 тысяч штук.