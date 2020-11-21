Самые популярные песни в Shazam за всю историю
В популярном музыкальном сервисе Shazam, который входит в состав Apple, составили рейтинг самых популярных музыкальных треков в мире за всю историю. Рейтинг выпустили в виде плейлиста Apple Music.
Команда Shazam добавила в рейтинг композиции, которые пользователи чаще всего "шазамили" через приложение Shazam за всю историю.
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Рейтинг
- Популярным треком, который "шазамили" пользователи по всему миру – это трек Tones and I "Dance Monkey". В Shazam песня набрала 36,6 миллиона прослушиваний с момента ее выпуска в мае 2019 года.
- На втором месте "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" от Lilliy Wood и The Prick & Robin Schulz.
- На третьей строчке – трек "Let Her Go" от Passenger.
Всю сотню можно прослушать в плейлисте Top 100 Shazams of All Time.
Самые популярные песни в Shazam / Скриншот
Что известно о Shazam?Это сервис распознавания мелодии. Главное, чтобы девайс обладал микрофоном. Сервис по короткой аудиозаписи может выполнить поиск информации о музыкальном треке.
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