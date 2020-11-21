В популярном музыкальном сервисе Shazam, который входит в состав Apple, составили рейтинг самых популярных музыкальных треков в мире за всю историю. Рейтинг выпустили в виде плейлиста Apple Music.

Команда Shazam добавила в рейтинг композиции, которые пользователи чаще всего "шазамили" через приложение Shazam за всю историю.

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Рейтинг

Популярным треком, который "шазамили" пользователи по всему миру – это трек Tones and I "Dance Monkey" . В Shazam песня набрала 36,6 миллиона прослушиваний с момента ее выпуска в мае 2019 года.



. В Shazam песня набрала 36,6 миллиона прослушиваний с момента ее выпуска в мае 2019 года. На втором месте "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" от Lilliy Wood и The Prick & Robin Schulz.



от Lilliy Wood и The Prick & Robin Schulz. На третьей строчке – трек "Let Her Go" от Passenger.

Всю сотню можно прослушать в плейлисте Top 100 Shazams of All Time.



Самые популярные песни в Shazam / Скриншот