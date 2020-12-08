Что такое локдаун и как носить маску – самые популярные запросы украинцев в Google
Представители Google в Украине проанализировали все самые популярные запросы, которые украинцы искали в интернете. Если в прошлые годы эти запросы вызвали улыбку или удивление. То в этом году большинство запросов – вполне ожидаемые.
Самые популярные запросы украинцев в Google Украинеа озвучили во время онлайн-презентации, к которой присоединился и 24 канал. Поэтому можем рассказать, что же люди искали в интернете.
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Что такое?
В 2020 году украинцы чаще всего искали толкование слов, которые тем или иным образом касаются пандемии, в частности локдаун и карантин выходного дня. Также среди популярных запросов сленговые слова типа ауф или кринж.
Первая 10 запросов на вопрос "что такое?" выглядит следующим образом:
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Как?
По этому вопросу тоже украинцы искали связанные с коронавирусом советы: как сшить маску, как сделать антисептик, как носить маску и, собственно, как лечить коронавирус. При этом были и несколько неожиданные запросы: "как выйти замуж", "удалить аккаунт в Instagram" и "как умерла Свинка Пеппа".
Интересно Google назвал лучшие приложения года, среди них и разработка украинцев
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать все хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
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