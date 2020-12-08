Представители Google в Украине проанализировали все самые популярные запросы, которые украинцы искали в интернете. Если в прошлые годы эти запросы вызвали улыбку или удивление. То в этом году большинство запросов – вполне ожидаемые.

Самые популярные запросы украинцев в Google Украинеа озвучили во время онлайн-презентации, к которой присоединился и 24 канал. Поэтому можем рассказать, что же люди искали в интернете.

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Что такое?

В 2020 году украинцы чаще всего искали толкование слов, которые тем или иным образом касаются пандемии, в частности локдаун и карантин выходного дня. Также среди популярных запросов сленговые слова типа ауф или кринж.

Первая 10 запросов на вопрос "что такое?" выглядит следующим образом:

что такое пандемия

что такое коронавирус

что такое локдаун

что такое дефолт

что такое ауф

что такое снюс

что такое краш

что такое кринж

что такое карантин выходного дня

что такое чрезвычайное положение

Как?

По этому вопросу тоже украинцы искали связанные с коронавирусом советы: как сшить маску, как сделать антисептик, как носить маску и, собственно, как лечить коронавирус. При этом были и несколько неожиданные запросы: "как выйти замуж", "удалить аккаунт в Instagram" и "как умерла Свинка Пеппа".

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