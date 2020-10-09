Чаще всего украинские пользователи обращаются в сервисные центры из-за механических повреждений смартфона. Таковы данные за 2019 – 2020 годы от мобильного оператора Vodafone.

Так, 73% от всех застрахованных смартфонов, которые пользователи принесли на ремнот, были "травмированы" из-за падения с высоты, от удара или же их механически повредили другие предметы, передает издание ain.ua.

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Какие еще причины

Еще 12% клиентов, обратившихся за ремонтом, заявили, что утопили свое устройство. А 2% владельцев смартфонов пострадали из-за кражи.

Чаще всего, обращение из-за поломки смартфонов происходит на 5 – 6 месяц после покупки устройства. Часто также поврежденные смартфоны приносят на 2 – 4 месяц работы.

В общем, рейтинг самых распространенных поломок выглядит следующим образом:

45% – владельцы смартфонов случайно разбивают экран;

50% – случайно выпал из рук;

32% – случайно выпал из кармана;

27% – упал с колен, когда владелец вставал;

5% – разбился экран, потому что смартфон бросили в стену.

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Интересно, что около 23% владельцев смартфонов продолжают использовать устройства, даже если разбит дисплей. А еще около 42% не стали менять стекло потому, что это слишком дорого.