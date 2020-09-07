Эксперты назвали самый популярный смартфон 2020 года
Специалисты Ovum проанализировали количество проданных смартфонов в первой половине 2020 года и установили рейтинг самых популярных моделей. Первое место ожидаемо занимает самая доступная модель из прошлогодних флагманов Apple-iPhone 11.
Как сказано на omdia.com с начала года Apple продала более 37,7 миллионов единиц iPhone 11. Это на 10,8 миллионов больше, чем было в 2018 году а iPhone Xr.
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Именно iPhone Xr был самой популярной моделью в мире в 2018 году.
Кто еще в рейтинге
На втором месте среднебюджетник Samsung Galaxy A51. количество поставок модели составило 11,4 миллионов устройств.
Самые популярные смартфоны 2020/2019 годов / Скриншот
На третьем месте – Redmi Note 8 с показателем 11 миллионов устройств. На четвертом – Redmi Note 8 Pro – 10,2 миллионов единиц. А замыкает первую 5-ку еще один смартфон от Apple-iPhone SE (2020) с показателем 8,7 миллионов поставок.
В первую 10-ку также вошли:
- iPhone Xr (8 миллионов устройств)
- iPhone 11 Pro Max (7,7 миллионов моделей)
- Redmi 8 A (7,3 миллиона устройств)
- Redmi 8 (6,8 миллионов единиц)
- iPhone 11 Pro (6,7 миллиона смартфонов).