Специалисты Ovum проанализировали количество проданных смартфонов в первой половине 2020 года и установили рейтинг самых популярных моделей. Первое место ожидаемо занимает самая доступная модель из прошлогодних флагманов Apple-iPhone 11.

Как сказано на omdia.com с начала года Apple продала более 37,7 миллионов единиц iPhone 11. Это на 10,8 миллионов больше, чем было в 2018 году а iPhone Xr.

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Именно iPhone Xr был самой популярной моделью в мире в 2018 году.

Кто еще в рейтинге

На втором месте среднебюджетник Samsung Galaxy A51. количество поставок модели составило 11,4 миллионов устройств.



Самые популярные смартфоны 2020/2019 годов / Скриншот

На третьем месте – Redmi Note 8 с показателем 11 миллионов устройств. На четвертом – Redmi Note 8 Pro – 10,2 миллионов единиц. А замыкает первую 5-ку еще один смартфон от Apple-iPhone SE (2020) с показателем 8,7 миллионов поставок.

В первую 10-ку также вошли: