Санта Клаус со своими саням сможет совершать коммерческие космические полеты на Международную космическую станцию. Соответствующую лицензию ему выдало Федеральное управление гражданской авиации США.

Лицензия выдана на корабль "Звездные Сани-1" с ракетой Рудольф. Об этом говорится на сайте FAA.

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Теперь Санта Клаус сможет беспрепятственно перемещаться в воздушном пространстве США, а также доставлять грузы на МКС.

Отец Рождества теперь может пользоваться особым разрешением по доставке грузов авиатранспортом непосредственно на крыши домов в США в канун Рождества,

– заявили в FAA.

Они подчеркнули, что 2020 год был сложным и такое решение добавит особого праздничного настроения.

"Санта сможет принести свой уникальный и универсальный бренд доброй воли и радости детям и взрослым любого возраста – даже тем, кто находится на орбите", – говорится в сообщении.

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