#SavePornHub: в Таиланде вспыхнули протесты после запрета почти 200 сайтов
Блокировка почти 200 порносайтов вызвала социальные протесты в Таиланде. Недовольные люди пришли в министерство в Бангкоке.
В ответ на действия правительства, тайские пользователи Twitter запустили хэштеги #SavePornhub и #HornyPower, которые сопровождаются мемами, пишет dailymail.
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Что происходит
К Министерству связи вышли демонстранты с плакатами "Свободу". Группа активистов под названием Anonymous Party заявила, что люди имеют право выбора и хотят вернуть Pornhub.
Протесты в Таиланде / фото Thai Enquirer
Протесты вспыхнули еще в феврале 2020 года из-за роспуска "Партии будущего" и были приостановлены в связи с пандемией. Однако они возобновились в середине июля в ходе Великой демонстрации с требованиями ограничить полномочия короля Махи Вачиралонгкорна.
Протесты в Таиланде: фото dailymail
Исследовательская компания Top10VPN обнаружила всплеск интереса в Таиланде к VPN, которые позволяют обойти цензуру. Количество запросов выросло на 640% по сравнению со средним дневным показателем за сентябрь-октябрь.
По данным Pornhub, тайские пользователи в 2019 году провели на сайте в среднем 11 минут 21 секунду. Этот показатель больше, чем где-либо еще в мире.
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