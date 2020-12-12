На краудфандинге Xiaomi выпущена антимикробная швабра
На площадке Xiaomi Youpin появилась уникальная электрическая швабра. Она не только эффективно очищает поверхности от обычной грязи, но и влияет на них горячим паром для уничтожения всевозможных бактерий, чего не достичь при уборке пылесосом или обычной шваброй.
Новинка под названием Sawadika Steam-Electric Mop S260 предназначена для мытья практически любых типов полов, включая плитку и деревянные поверхности, сообщает iGeekPhone.
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Особенности Sawadika Steam-Electric Mop S260
Электрическая щетка вращается со скоростью 1000 оборотов в минуту, обеспечивая более эффективную очистку. Главной же фишкой швабры стала возможность воздействия на поверхность горячим паром температура которого достигает 100 °C. Как уверяет производитель, благодаря этому уничтожается 99,99% бактерий, пылевых клещей и других вредных организмов.
Швабра Sawadika Steam-Electric Mop S260 от Xiaomi
Швабра самостоятельно протирает пол, так что на нем не остается мокрых следов. Поскольку высота устройства всего 7 сантиметров, оно хорошо проходит под различную мебель. Работает швабра от розетки, для чего предусмотрен 6,5-метровый кабель.
Цена швабры от Xiaomi
В Китае цена новинки составляет 76 долларов (≈2 122 гривен).
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