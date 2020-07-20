Многие всемирно популярные сайты легли из-за сбоя сервера
Из-за сбоя в работе серверов Cloudflare случились масштабные проблемы на многих популярных сайтах. Много известных в мире ресурсов работали со сбоями или вовсе прекратили работу.
Как передает издание The Verge, в Cloudflare оперативно отреагировали на проблему и отметили, что сбой произошел из-за внутренних проблем, а не из-за вмешательства посторонних людей.
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"Это случилось не из-за нападения. Выглядело, что роутер на нашей глобальной магистрали вызвал недоступность на некоторых участках сети", – пояснили в Cloudflare.
Кто пострадал
Сбой повлиял на работу таких популярных ресурсов:
- Downdetector,
- Discord,
- Riot Games (League of Legends, Valorant),
- Patreon,
- Gematsu,
- Windows Central,
- Crunchyroll
и многие другие.
Эта проблема происходила во многих странах мира. При этом команда Cloudflare оперативно отреагировала на ситуацию и быстро устранила проблему – ситуацию исправили менее чем за час.
Что известно о Cloudflare?
Это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак. Это второй большой сбой в работе Cloudflare в этом году. Предыдущая проблема произошла в марте из-за влияния коронавируса. Тогда система просто не выдержала стремительного роста количества пользователей.