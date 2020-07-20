Из-за сбоя в работе серверов Cloudflare случились масштабные проблемы на многих популярных сайтах. Много известных в мире ресурсов работали со сбоями или вовсе прекратили работу.

Как передает издание The Verge, в Cloudflare оперативно отреагировали на проблему и отметили, что сбой произошел из-за внутренних проблем, а не из-за вмешательства посторонних людей.

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"Это случилось не из-за нападения. Выглядело, что роутер на нашей глобальной магистрали вызвал недоступность на некоторых участках сети", – пояснили в Cloudflare.

Кто пострадал

Сбой повлиял на работу таких популярных ресурсов:

Downdetector,

Discord,

Riot Games (League of Legends, Valorant),

Patreon,

Gematsu,

Windows Central,

Crunchyroll

и многие другие.

Эта проблема происходила во многих странах мира. При этом команда Cloudflare оперативно отреагировала на ситуацию и быстро устранила проблему – ситуацию исправили менее чем за час.

Users are currently having trouble disconnecting to Discord due to an upstream internet issue. We've got all engineers on deck investigating the issue pic.twitter.com/GvtxKanokl — Discord (@discord) July 17, 2020